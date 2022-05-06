«Тоттенхэм» стремится подписать Пау Торреса

Дата публикации: 06-05-2022

Издание «Daily Mail» сообщает об интересе «Тоттенхэма» к одному из лидеров «Вильярреала». Речь идет о Пау Торресе.



Антонио Конте, возглавляющий лондонцев, находится под впечатлением от игры защитника в ответной встрече «Вильярреала» с «Ливерпулем». Специалист считает, что в «Тоттенхэме» Торрес сможет выйти на новый уровень.



Однако заполучить футболиста «желтой субмарины» будет не так просто. В его услугах также заинтересованы «Ман Юнайтед» и «Ман Сити». Испанцы ждут предложений по Торресу. Ценник на 25-летнего центрбека с учетом выдающейся игры в Лиге чемпионов может увеличиться до 65 000 000 евро.



С начала сезона Торрес провел за «Вильярреал» 42 встречи (5 забитых мячей). Его соглашение с клубом истекает летом 2024 года.