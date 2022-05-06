«ПСЖ» не интересуется Милинковичем-Савичем

Дата публикации: 06-05-2022

Сергей Милинкович-Савич в ближайшее летнее трансферное окно имеет все шансы сменить клубную прописку.



Как сообщает издание «Le10Sport», новой командой сербского полузащитника вряд ли станет «Пари Сен-Жермен».



Источник утверждает, что «Лацио» готов к расставанию с одним из своих ключевых исполнителей за сумму около 80 миллионов евро, а парижане считают цену завышенной.



Помимо «ПСЖ» серьезный интерес к 27-летнему футболисту имеется со стороны «МЮ» и «Ювентуса».



Милинкович-Савич оказался в «Лацио» 2015 году. За его трансфер из «Генка» римляне выложили 12 000 000 евро. В этом сезоне на счету хавбека 34 поединка в рамках чемпионата Италии, 10 голов и 11 ассистов.