Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» до 2026 года

Дата публикации: 06-05-2022

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер подпишет контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем «твиттере».



По информации источника, стороны уже полностью согласовали сделку, рассчитанную до лета 2026. О трансфере 29-летнего футболиста официально будет объявлено после завершения этого сезона.



Напомним, что Антонио достанется «сливочным» бесплатно, поскольку у него в конце сезона истекает контракт с «Челси».



В этом розыгрыше АПЛ немец был задействован в 30 матчах (3 гола и 2 ассиста).



По оценке «Transfermarkt» рыночная стоимость Рюдигера составляет € 35 млн.