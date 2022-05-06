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Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» до 2026 года

Дата публикации: 06-05-2022

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер подпишет контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем «твиттере».

По информации источника, стороны уже полностью согласовали сделку, рассчитанную до лета 2026. О трансфере 29-летнего футболиста официально будет объявлено после завершения этого сезона.

Напомним, что Антонио достанется «сливочным» бесплатно, поскольку у него в конце сезона истекает контракт с «Челси».

В этом розыгрыше АПЛ немец был задействован в 30 матчах (3 гола и 2 ассиста).

По оценке «Transfermarkt» рыночная стоимость Рюдигера составляет € 35 млн.

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