«Интер Майами» нацелен на подписание Хамеса Родригеса

Дата публикации: 08-05-2022

Издание «The Sun» информирует, что Хамес Родригес может стать игроком «Интер Майами». Подписать колумбийца хочет владелец американской команды Дэвид Бекхэм. Источник отмечает, что переговоры между сторонами уже начались.



С осени 2021 года Родригес выступает за «Аль-Райян». Его трансфер обошелся катарскому клубу в 8 млн евро. С момента перехода на счету Родригеса 14 игр, в которых он отличился 5 раз и отдал 7 голевых пасов.



Его контракт с командой из Катара рассчитан до лета 2024 года. Ценник на 30-летнего хавбека равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).



Европейская карьера Родригеса началась в 2010 году в «Порту». В различное время колумбиец также защищал цвета «Монако», «Реала», «Баварии» и «Эвертона».