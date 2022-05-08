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«Манчестер Юнайтед» может приобрести Экитике

Дата публикации: 08-05-2022

По информации ресурса «ESPN», «Ман Юнайтед» заинтересован в услугах Уго Экитике. Предварительные переговоры между «манкунианцами» и «Реймсом», владеющим правами на 19-летнего форварда, уже состоялись.

Экитике прошел французскую школу футбола. В первой команде «Реймса» он дебютировал в октябре 2020 года. В текущем сезоне на счету нападающего 24 встречи за «красно-белых» (10 забитых мячей, 4 результативные передачи).

Срок действия его контракта с «Реймсом» ограничен июнем 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 000 000 евро (информация с портала Transfermarkt.de).

Среди конкурентов «МЮ» в борьбе за Экитике значатся «Ньюкасл Юнайтед», «Арсенал» и «Бавария».

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