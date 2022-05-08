«Байер» установил запрет на продажу Шика

Дата публикации: 08-05-2022

Нападающий леверкузенского «Байера» Патрик Шик не покинет свой нынешний клуб в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны других команд. Об этом сообщил спортивный директор «фармацевтов» Симон Рольфес.



«Никто не должен связываться с нами по Патрику, поскольку он продолжит защищать цвета «Байера» в следующем сезоне.



Понятно, что к нему есть интерес со стороны больших клубов, но он ключевой игрок в наших планах», – цитирует слова Рольфеса журналист Фабрицио Романо со ссылкой на «Bild».



В текущем розыгрыше Бундеслиги чешский форвард провел за 25 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 40 миллионов евро.