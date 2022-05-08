Свернуть список

«Байер» установил запрет на продажу Шика

Дата публикации: 08-05-2022

Нападающий леверкузенского «Байера» Патрик Шик не покинет свой нынешний клуб в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны других команд. Об этом сообщил спортивный директор «фармацевтов» Симон Рольфес.

«Никто не должен связываться с нами по Патрику, поскольку он продолжит защищать цвета «Байера» в следующем сезоне.

Понятно, что к нему есть интерес со стороны больших клубов, но он ключевой игрок в наших планах», – цитирует слова Рольфеса журналист Фабрицио Романо со ссылкой на «Bild».

В текущем розыгрыше Бундеслиги чешский форвард провел за 25 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 40 миллионов евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close