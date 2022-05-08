«Челси» объявил о продаже клуба владельцам «Лос-Анджелес Доджерс»

Дата публикации: 08-05-2022

«Челси» сообщил о достижении окончательной договоренности по своей продаже.



«Синие» подтвердили, что детали покупки команды группой, возглавляемой Боэли, Виссом и Уолтером, согласованы. Продажу предполагается завершить в конце месяца после получения всех разрешений от надзорных органов. Тогда же будут опубликованы детали сделки», - сообщается в заявлении клуба.



Также в «Челси» отметили: «2,5 млрд фунтов, выделенные на покупку акций, отправятся на замороженный счет, открытый в Великобритании. Впоследствии они пойдут на благотворительность. Новые собственники намерены инвестировать в клуб 1,75 млрд фунтов. Деньги будут потрачены на фонд «Челси», клубную академию, женскую команду и другие цели».



Американцы Марк Уолтер и Тодд Боули являются владельцами бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс». Хансйорг Висс – предприниматель-миллиардер из Швейцарии, который в первую очередь известен как основатель фирмы «Synthes USA» (ныне «Synthes Holding AG»), специализирующейся на производстве медицинского оборудования.