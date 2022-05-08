«Манчестер Сити» может подписать долгосрочный контракт с Погба

Дата публикации: 08-05-2022

«Ман Сити» рассматривает вариант с подписанием Поля Погба. Информацией поделилось издание «The Guardian».



Сообщается, что «горожане» готовят для французского хавбека 4-летнее соглашение с опцией продления на 1 год.



Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» действует до конца сезона, потому футболист может достаться «Сити» бесплатно. Сам француз хотел бы играть под руководством Хосепа Гвардиолы.



Погба вряд ли продолжит выступление на «Олд Траффорд». Ральф Рангник, возглавляющий «манкунианцев», сообщил, что полузащитник не хочет пролонгировать контракт с клубом. Из-за повреждения, полученного во встрече с «Ливерпулем», Погба больше не сыграет в этом сезоне. Всего в текущей кампании на счету Поля 27 матчей (1 забитый мяч, 9 ассистов).