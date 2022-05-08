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«Севилья» хочет купить Заа за 30 млн евро

Дата публикации: 08-05-2022

Ивуарийский вингер может перебраться в чемпионат Испании.

Как стало известно «Todofichajes», лидер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа входит в сферу интересов «Севильи».

По данным источника, испанский клуб в течение длительного времени рассматривает вариант с подписанием 29-летнего футболиста. Летом «Севилья» планирует оформить трансфер ивуарийца заплатив за него порядка 30 миллионов евро. Стоит отметить, что портал «Transfermarkt» оценивает Заа в € 40 млн.

В текущем сезоне Уилфрид отыграл за «Кристалл Пэлас» 34 поединка во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 2 результативных паса.

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