«Севилья» хочет купить Заа за 30 млн евро

Дата публикации: 08-05-2022

Ивуарийский вингер может перебраться в чемпионат Испании.



Как стало известно «Todofichajes», лидер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа входит в сферу интересов «Севильи».



По данным источника, испанский клуб в течение длительного времени рассматривает вариант с подписанием 29-летнего футболиста. Летом «Севилья» планирует оформить трансфер ивуарийца заплатив за него порядка 30 миллионов евро. Стоит отметить, что портал «Transfermarkt» оценивает Заа в € 40 млн.



В текущем сезоне Уилфрид отыграл за «Кристалл Пэлас» 34 поединка во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 2 результативных паса.