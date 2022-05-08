«Ньюкасл» хочет перехватить хавбека «Интера»

Дата публикации: 08-05-2022

Издание «The Mirror» рассказало о возможном продолжении карьеры Ивана Перишича. Хорват пока не продлил свое соглашение с «Интером». Уже летом левый полузащитник может уйти из миланской команды.



Источник отмечает, что предметный интерес к Перишичу есть в АПЛ. В своих рядах 33-летнего хорвата хочет видеть «Ньюкасл». Англичане надеются заключить соглашение с футболистом по окончании сезона, когда он станет свободным агентом.



За «Интер» Перишич выступает с августа 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 7 забитых мячей и 8 результативных передач в 46 поединках за «нерадзурри». В национальную сборную хавбек вызывается с 2011 года.



Ранее сообщалось, что Перишич может стать игроком «Тоттенхэма» или «Милана».