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«Боруссия» Д открыта к продаже Мукоко

Дата публикации: 08-05-2022

«Боруссия» (Дортмунд) готова продать Юссуфа Мукоко в период ближайшего трансферного окна.

Как сообщает издание «Bild», немецкий клуб не собирается рассматривать вариант с арендным соглашением из-за того, что контракт игрока действует до лета 2023 года.

Руководство «шмелей» намерено продать Юссуфа сохранив за собой право обратного выкупа, чтобы иметь шанс вернуть перспективного нападающего за фиксированную сумму.

Мукоко обучался футболу в системе «Боруссии» с 2016 года. До этого на протяжении двух лет занимался в академии «Санкт-Паули». В текущем сезоне 17-летний вундеркинд был задействован главным тренером дортмундцев Марко Розе в 23 матчах (2 забитых мяча и 2 результативные передачи).

Ориентировочная стоимость Мукоко на трансферном рынке составляет 15 000 000 евро.

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