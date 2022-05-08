Рафинья хочет перейти в «Барселону»

Дата публикации: 08-05-2022

Рафинья Диас намеревается стать игроком «Барселоны» уже этим летом. Информация об этом появилась на страницах авторитетной испанского таблоида Sport.es.



Источник утверждает, что 25-летний футболист намерен помочь «Лидсу» сохранить прописку в Премьер-лиге, а после – попросит клуб отпустить его в состав каталонского коллектива.



Ожидается, что «павлины» попытаются выручить за своего игрока около 40 миллионов евро, но цена может быть ниже, если английский клуб вылетит в Чемпионшип.



По слухам, на Рафинью также претендует «Вест Хэм Юнайтед».



Бразильский вингер перешел в «Лидс» из «Ренна» в 2020 году. Сумма сделки – почти 19 млн евро. С тех пор он сыграл в 63 поединках во всех клубных соревнованиях, забил 16 мячей и отдал 12 голевых пасов.