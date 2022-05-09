«Ливерпуль» планирует продлить контракт с защитником

Дата публикации: 09-05-2022

«Мерсисайдцы» летом планируют продлить контракт с центральным защитником Джо Гомесом.



Как стало известно изданию «Liverpool Echo», руководство клуба считает нужным переподписать действующее соглашение, истекающее летом 2024 года. Пока остается под вопросом видения этой ситуации со стороны игрока. Гомес редко попадает в стартовый состав «Ливерпуля» и хочет улучшения ситуации.



Также отмечается, что переподписав Гомеса, «красные» смогут продать другого центрбека – Натаниэля Филлипса.



В сезоне 2021/22 Гомес провел 20 матчей за команду Клоппа, в которых отдал один голевой пас.