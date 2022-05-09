«ПСЖ» предложил Мбаппе три варианта нового контракта

Дата публикации: 09-05-2022

По данным «El Pais», «ПСЖ» готов приложить максимум усилий, чтобы сохранить в составе Килиана Мбаппе. Парижане подготовили для форварда 3 варианта пролонгации контракта.



Первый предполагает заключение 2-летнего соглашения с окладом 40 млн евро за 1-й год и 50 млн евро за 2-й год. Бонус за подписание составит 80 млн евро.



В случае заключения 3-летнего контракт Мбаппе получит 130 млн евро в качестве подписного бонуса. Его зарплата за 1-й сезон после продления составит 40 млн евро, за каждый из 2 последующих – 50 млн евро.



Третий вариант предполагает подписание соглашения на любой срок свыше 3 лет (длительность выберет сам Мбаппе). За первый год нападающий получит 40 млн евро, за 2-й и 3-й – по 50 млн евро, за каждый последующий – по 60 миллионов. Также он сможет рассчитывать на 200 000 000 евро подписного бонуса.