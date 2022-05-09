Нагельсман настаивает на трансфере хавбека «РБ Лейпциг» Лаймера в «Баварию»

Дата публикации: 09-05-2022

Фабрицио Романо сообщает об интересе «Баварии» к Конраду Лаймеру, выступающему за «Лейпциг».



В мюнхенской команде хавбека хочет видеть Юлиан Нагельсман. Однако подписать его будет весьма проблематично. Среди претендентов на Лаймера также значатся несколько английских топ-клубов. «Бавария» готова заплатить за 24-летнего игрока порядка 20 млн евро.



Состав «быков» Лаймер пополнил в 2017 году. До этого он выступал за «Ред Булл Зальцбург». В сезоне 2021/2022 на счету австрийского полузащитника 40 встреч, в которых он отметился 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.



Соглашение Лаймера с «Лейпцигом» рассчитано до лета 2023 года. Рыночный ценник на футболиста составляет 26 млн евро («Transfermarkt»).