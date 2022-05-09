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«Интер» может подписать Хефрена Тюрама

Дата публикации: 09-05-2022

Хефрен Тюрам может сменить «Ниццу» на «Интер». Информацией поделился ресурс «Calciomercato». В миланском клубе опорника французской команды рассматривают в качестве альтернативы Марсело Брозовичу.

Хефрен Тюрам, являющийся младшим сыном известного футболиста Лилиана Тюрама, обучался футболу в структуре «Монако». В 2019 году он подписал контракт с «Ниццей». В текущем сезоне на счету 21-летнего полузащитника 33 поединка во французской Лиге 1 (4 забитых мяча, 3 результативных паса).

Срок действия контракта Тюрама с «Ниццей» ограничен летом 2025 года. Рыночная стоимость опорника составляет 14 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

С 2016 года Хефрен вызывается во французские сборные различных возрастов.

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