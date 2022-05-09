«Барселона» заинтересована в полузащитнике «ПСЖ» Верратти

Дата публикации: 09-05-2022

Марко Верратти может покинуть ряды «Пари Сен-Жермен». Издание «Mundo Deportivo» утверждает, что итальянец попал в сферу интересов «Барселоны». Каталонцы готовы выделить на трансфер центрального полузащитника парижской команды внушительную сумму.



Ранее ряд источников сообщали, что «ПСЖ» хочет сохранить Верратти и готовит для него новое соглашение.



Хавбек, выступающий за парижан с 2012 года, связан с клубом контрактом до лета 2024 года. Верратти стабильно выходит в основе «ПСЖ». В сезоне 21/22 он провел за «красно-синих» 29 встреч, в которых отличился 2 раза и отдал 2 голевые передачи. Вместе с французским грандом Марко 8 раз побеждал во французской Лиге 1.



Рыночный ценник на 29-летнего игрока составляет 55 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).