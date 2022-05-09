В «Боруссии» прокомментировали будущее Холанда

Дата публикации: 09-05-2022

Себастьян Кель, возглавляющий отдел футболистов «Боруссии» (Дортмунд), рассказал о будущем Эрлинга Холанда.



«Продажа Холанда? Считаю, что в течение следующей недели по данному вопросу все станет ясно», - цитирует Келя в своем Twitter-аккаунте Фабрицио Романо.



По данным инсайдера, в «Боруссии» готовы к расставанию с норвежцем, что также подтвердил Кель.



Слухи об уходе Холанда из дортмундской команды ходят уже давно. Ранее СМИ писали, что результативный форвард близок к переходу в «Манчестер Сити», а переговоры по его трансферу стороны ведут несколько недель.



В текущем сезоне в активе Эрлинга 28 голов и 8 ассистов в 29 матчах. Контракт норвежца со «шмелями» истекает в июне 2024 года. «Transfermarkt» оценивает его в 150 млн евро.