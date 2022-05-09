«Реал» отказался от покупки Тчуамени

Дата публикации: 09-05-2022

«Marca» информирует, что «Реал» отказался от идеи подписания Орельена Тчуамени, правами на которого владеет «Монако».



Одной из причин этого стало выступление мадридцев в текущем розыгрыше ЛЧ. Тренерам и руководству «сливочных» понравилась игра Эдуардо Камавинги и Федерико Вальверде во встречах плей-офф.



Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает Тчуамени в качестве приоритетного варианта усиления полузащиты. Среди других претендентов на француза назывались «МЮ» и «Ливерпуль».



Тчуамени защищает цвета «Монако» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за «монегасков» 48 игр (5 голов, 2 результативных паса). Его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2024 года. Стоимость Тчуамени – 40 млн евро.