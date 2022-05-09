«Ливерпуль» надеется подписать вундеркинда из «Абердина»

Дата публикации: 09-05-2022

Английский «Ливерпуль» нацелился на талантливого шотландского защитника «Абердина» Келвина Рэмси.



Руководители и скауты гранда АПЛ видят в 18-летнем футболисте долгосрочную замену Тренту Александеру-Арнольду.



«Абердин» готов отпустить своего вундеркинда за четыре миллиона евро. Но у «Ливерпуля» есть конкурент – «Лидс Юнайтед».



Для футболиста молодежной сборной Шотландии сезон-2021/22 – первый полноценный на профессиональном уровне. Он сыграл 33 матча, забил 1 мяч и отдал 9 голевых.



«Transfermarkt» оценивает Рэмси в 600 тысяч евро. Его трудовой договор с «красными» истекает в середине 2024 года.