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«Ливерпуль» надеется подписать вундеркинда из «Абердина»

Дата публикации: 09-05-2022

Английский «Ливерпуль» нацелился на талантливого шотландского защитника «Абердина» Келвина Рэмси.

Руководители и скауты гранда АПЛ видят в 18-летнем футболисте долгосрочную замену Тренту Александеру-Арнольду.

«Абердин» готов отпустить своего вундеркинда за четыре миллиона евро. Но у «Ливерпуля» есть конкурент – «Лидс Юнайтед».

Для футболиста молодежной сборной Шотландии сезон-2021/22 – первый полноценный на профессиональном уровне. Он сыграл 33 матча, забил 1 мяч и отдал 9 голевых.

«Transfermarkt» оценивает Рэмси в 600 тысяч евро. Его трудовой договор с «красными» истекает в середине 2024 года.

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