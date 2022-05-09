Бакка может вернуться в Колумбию

Дата публикации: 09-05-2022

Нападающий Карлос Бакка в ближайшее время покинет «Гранаду». Об этом сообщает «Calciomercato».



По информации издания, футболист близок к возвращению в Колумбию, поскольку испанский клуб не предложил ему новый контракт.



35-летний центрфорвард в этом сезоне сыграл за «Гранаду» в 18 встречах и записал на свой счет один гол и три ассиста.



Напомним, первым клубом Бакки в Европе был бельгийский «Брюгге», куда он перебрался в 2012 году. Кроме того, Карлосу довелось поиграть за «Севилью», «Милан» и «Вильярреал».



С «Севильей» нападающий два раза подряд побеждал в Лиге Европы (2013/14 и 2014/15). В футболке «Милана» стал обладателем Суперкубка Италии (2016). Вместе с «Вильярреалом» отпраздновал победу в финале Лиги Европы (2020/21).