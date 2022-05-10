Левандовски возмущен предложением «Баварии» по новому контракту

Дата публикации: 10-05-2022

«Бавария» подготовила для Роберта Левандовски новое соглашение, но форварда условия пролонгации сотрудничества не устроили. Об этом сообщил ресурс Sport.es.



Нападающий недоволен сроком контракта и его финансовой составляющей. Новое соглашение не предполагает увеличения оклада польского футболиста. Сам договор рассчитан всего на 1 год. Подобные условия вызвали негодование со стороны 33-летнего поляка.



Действующее соглашение Левандовски, выступающего за «Баварию» с 2014 года, истекает летом 2023 года.



Поляк является лидером нападения мюнхенской команды. В сезоне 21/22 на его счету 49 забитых мячей и 7 ассистов в 45 поединках за «Баварию».



Рыночный ценник на Левандовски равняется 50 млн евро («Transfermarkt»).