Левандовски возмущен предложением «Баварии» по новому контракту
Дата публикации: 10-05-2022
«Бавария» подготовила для Роберта Левандовски новое соглашение, но форварда условия пролонгации сотрудничества не устроили. Об этом сообщил ресурс Sport.es.
Нападающий недоволен сроком контракта и его финансовой составляющей. Новое соглашение не предполагает увеличения оклада польского футболиста. Сам договор рассчитан всего на 1 год. Подобные условия вызвали негодование со стороны 33-летнего поляка.
Действующее соглашение Левандовски, выступающего за «Баварию» с 2014 года, истекает летом 2023 года.
Поляк является лидером нападения мюнхенской команды. В сезоне 21/22 на его счету 49 забитых мячей и 7 ассистов в 45 поединках за «Баварию».
Рыночный ценник на Левандовски равняется 50 млн евро («Transfermarkt»).