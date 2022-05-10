Агент Адейеми подтвердил, что нападающий близок к переходу в «Боруссию»

Дата публикации: 10-05-2022

Томас Соломон, являющийся агентом Карима Адейеми, сообщил, что его клиент в скором времени может стать игроком дортмундской «Боруссии».



«Переговоры близки к окончанию. Срок действия контракта – 5 лет. В соглашении не будет пункта об отступных», - приводит слова Соломона издание «Bild».



Ранее сообщалось, что дортмундцы устно уже согласовали с центрфорвардом условия контракта, подписание которого должно состояться в ближайшее время. Сумма сделки оценивается в 38 млн евро.



На взрослом уровне Адейеми дебютировал в составе «Зальцбурга» в феврале 2020 года. В текущем сезоне в активе 20-летнего нападающего 42 игры за австрийскую команду (23 гола, 8 результативных передач). Его соглашение с «Ред Булл Зальцбург» рассчитано до июня 2024 года.