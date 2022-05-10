«МЮ» заинтересован в защитнике «Вильярреала», трансфер оценивается в 60 млн евро

Дата публикации: 10-05-2022

В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация об интересе «МЮ» к игроку «Вильярреала». Речь идет о защитнике Пау Торресе.



Отступные за одного из лидеров испанской команды составляют 60 000 000 евро. «Манкунианцы» еще не направляли предложений по защитнику, поскольку на сезон 22/23 комплектовать состав команды будут новый тренерский штаб во главе с Эриком тен Хагом и совет директоров.



Другим претендентом на 25-летнего футболиста является «Челси».



Торрес выступает за «Вильярреал» с июля 2018 года. В сезоне 21/22 в его активе 43 встречи за испанскую команду (5 забитых мячей). Срок действия контракта центрбека с «Вильярреалом» ограничен летом 2024 года.



Рыночная стоимость Торреса – 50 миллионов евро (по версии «Transfermarkt»).