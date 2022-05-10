«ПСЖ» готов перехватить трансферную цель «Реала»

Дата публикации: 10-05-2022

По данным «Marca», Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».



Ранее основным претендентом на хавбека «Монако» считался «Реал». Однако «сливочные» решили не форсировать события. Переезд Тчуамени в Мадрид, по всей видимости, состоится не раньше следующего года. Ситуацией намерены воспользоваться парижане, которые заинтересованы в услугах соотечественника.



Среди других претендентов на 22-летнего француза значатся «Челси» и «Ливерпуль».



Цвета «монегасков» Тчуамени защищает с 2020 года. С начала сезона Орельен наиграл 48 матчей (5 забитых мячей, 2 голевые передачи). Его соглашение с клубом действует до середины 2024 года.



Ценник на Тчуамени составляет € 40 млн (Transfermarkt.de).