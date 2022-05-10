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«Манчестер Сити» назвал «Барселоне» цену Бернарду Силвы

Дата публикации: 10-05-2022

«Ман Сити» установил ценник на Бернарду Силву. Об этом поведал журналист Экрем Конур.

По его информации, английский топ-клуб хочет получить за португальского полузащитника 100 млн евро. Такая цена объясняется тем, что «Сити» не намерен отпускать Силву, но если все же придется это сделать, то только за достойную компенсацию.

Ожидается, что теперь «Барселона», испытывающая проблемы с финансами, откажется от приобретения Силвы.

Бернурду Силва находится в рядах «горожан» с 2017 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 47 матчей: на его счету 13 голов и 3 ассиста.

С 2015 года хавбек вызывается в национальную сборную Португалии.

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