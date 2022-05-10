«Арсенал» может подписать Стерлинга

Дата публикации: 10-05-2022

«The Telegraph» утверждает, что «Арсенал» прорабатывает вопрос с подписанием Рахима Стерлинга, правами на которого владеет «Манчестер Сити».



Вингер связан контрактом с «горожанами» до июня 2023 года. Стороны пока не договорились о продлении сотрудничества. В связи с этим уже через год Стерлинг может уйти бесплатно. Чтобы не допустить этого, «Сити» могут решиться на его продажу по окончании сезона. «Канониры» рассчитывают усилить атакующую линию в летнее межсезонье, и игрок сборной Англии выглядит оптимальным вариантом для реализации этой цели.



В сезоне 21/22 Стерлинг отличился 16 раз и отдал 7 результативных пасов в 45 встречах за команду Пепа Гвардиолы.



Transfermarkt.de оценивает 27-летнего футболиста в 85 млн евро.