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«Атлетико» рассматривает возможность приобретения Ван-Биссаки

Дата публикации: 10-05-2022

Аарон Ван-Биссака, выступающий за «Ман Юнайтед», может перебраться в Ла Лигу (источник – «Todofichajes»).

Летом «матрасники» расстанутся с Шиме Врсалько, соглашение с которым действует до конца сезона. Ван-Биссаку руководство испанского клуба рассматривает в качестве замены хорватскому защитнику.

В «МЮ» не станут удерживать 24-летнего футболиста, поскольку Эрик тен Хаг, который летом возглавит клуб, не рассчитывает на него. «Красные дьяволы» готовы отпустить фулбека в аренду с опцией выкупа.

Ван-Биссака связан трудовыми отношениями с манчестерским клубом до июня 2024 года. В сезоне 21/22 он был задействован в 26 играх (без результативных действий).

Рыночный ценник на англичанина составляет 30 млн евро («Transfermarkt»).

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