«Атлетико» рассматривает возможность приобретения Ван-Биссаки

Дата публикации: 10-05-2022

Аарон Ван-Биссака, выступающий за «Ман Юнайтед», может перебраться в Ла Лигу (источник – «Todofichajes»).



Летом «матрасники» расстанутся с Шиме Врсалько, соглашение с которым действует до конца сезона. Ван-Биссаку руководство испанского клуба рассматривает в качестве замены хорватскому защитнику.



В «МЮ» не станут удерживать 24-летнего футболиста, поскольку Эрик тен Хаг, который летом возглавит клуб, не рассчитывает на него. «Красные дьяволы» готовы отпустить фулбека в аренду с опцией выкупа.



Ван-Биссака связан трудовыми отношениями с манчестерским клубом до июня 2024 года. В сезоне 21/22 он был задействован в 26 играх (без результативных действий).



Рыночный ценник на англичанина составляет 30 млн евро («Transfermarkt»).