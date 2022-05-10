«Атлетико» рассматривает возможность приобретения Ван-Биссаки
Дата публикации: 10-05-2022
Аарон Ван-Биссака, выступающий за «Ман Юнайтед», может перебраться в Ла Лигу (источник – «Todofichajes»).
Летом «матрасники» расстанутся с Шиме Врсалько, соглашение с которым действует до конца сезона. Ван-Биссаку руководство испанского клуба рассматривает в качестве замены хорватскому защитнику.
В «МЮ» не станут удерживать 24-летнего футболиста, поскольку Эрик тен Хаг, который летом возглавит клуб, не рассчитывает на него. «Красные дьяволы» готовы отпустить фулбека в аренду с опцией выкупа.
Ван-Биссака связан трудовыми отношениями с манчестерским клубом до июня 2024 года. В сезоне 21/22 он был задействован в 26 играх (без результативных действий).
Рыночный ценник на англичанина составляет 30 млн евро («Transfermarkt»).