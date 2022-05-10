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Кукурелья заинтересовал «Ювентус» и «Тоттенхэм»

Дата публикации: 10-05-2022

Левый защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Марк Кукурелья, недавно забивший свой первый гол в чемпионате Англии, привлек внимание других клубов.

Как сообщает «TuttoJuve», на 23-летнего футболиста появилось сразу два претендента – туринский «Ювентус» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

«Брайтон» оценивает испанца в 20 000 000 евро, хотя подписал его прошлым летом из «Хетафе» за € 18 миллионов.

Кукурелья, являющийся воспитанником «Барселоны», в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги стал основным игроком «чаек». Он отыграл в 37 встречах, забил 1 мяч и отдал 2 голевых паса.

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