Кукурелья заинтересовал «Ювентус» и «Тоттенхэм»

Дата публикации: 10-05-2022

Левый защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Марк Кукурелья, недавно забивший свой первый гол в чемпионате Англии, привлек внимание других клубов.



Как сообщает «TuttoJuve», на 23-летнего футболиста появилось сразу два претендента – туринский «Ювентус» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур».



«Брайтон» оценивает испанца в 20 000 000 евро, хотя подписал его прошлым летом из «Хетафе» за € 18 миллионов.



Кукурелья, являющийся воспитанником «Барселоны», в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги стал основным игроком «чаек». Он отыграл в 37 встречах, забил 1 мяч и отдал 2 голевых паса.