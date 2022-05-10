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«Реал» хочет продать Йовича

Дата публикации: 10-05-2022

«Реал» рассматривает вариант с продажей Луки Йовича в ближайшее трансферное окно, передает «Mundo Deportivo».

Источник утверждает, что главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти остался недоволен игрой сербского нападающего в матче против «Атлетико», поэтому итальянец принял окончательное решение относительно его будущего на «Сантьяго Бернабеу».

В текущем сезоне Йович провел 13 матчей в чемпионате Испании. В них он сумел отличиться одним голом и двумя результативными передачами.

Напомним, ранее итальянские СМИ утверждали о том, что «Интер» нацелился на дуэт из «Реала», в который входят форвард Лука Йович и полузащитник Дани Себальос.

Согласно оценке экспертов «Transfermarkt» 24-летний серб стоит 18 млн евро, тогда как его 25-летний одноклубник оценивается в 15 миллионов в той же валюте.

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