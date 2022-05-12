Клозе может возглавить «Кайзерслаутерн»

Дата публикации: 12-05-2022

Бывший нападающий «бундестим» Мирослав Клозе близок к назначению на пост наставника ФК «Кайзерслаутерн». Об этом сообщает «Sport1».



В настоящее время «красные дьяволы», четырежды выигрывавшие чемпионат Германии, выступают в 3-й лиге страны. По итогам этого сезона команда заняла третью строчку в турнирной таблице и скоро поборется с «Динамо» (Дрезден) за право сыграть во 2-й Бундеслиге.



Напомним, Клозе раньше работал в тренерских штабах национальной сборной и «Баварии». Также он тренировал юношескую команду мюнхенского клуба (U-17).



Позже лучший снайпер в истории чемпионатов мира (16 голов) был вынужден сделать перерыв в работе из-за проблем со здоровьем – у него обнаружили несколько тромбов в ноге.