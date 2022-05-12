Ди Мария: хочу остаться в Европе еще на год

Дата публикации: 12-05-2022

Анхель Ди Мария поделился своими планами на ближайшее будущее.



«Я намерен еще на 1 сезон остаться в Европе, чтобы набрать оптимальную форму к чемпионату мира, если вновь окажусь в сборной. Затем я планирую переехать в Аргентину. Не могу сказать, хотят ли меня оставить в «ПСЖ». Если нет, то я готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб из Европы, – цитирует хавбека издание «Football Italia», ссылаясь на «Urbana Play».



Состав «красно-синих» Ди Мария пополнил в 2015 году. В сезоне 2021/2022 на счету 34-летнего полузащитника 29 встреч за парижан (3 забитых мяча, 8 результативных передач). Соглашение аргентинца с «Пари Сен-Жермен» действует до лета 2022 года.



Ранее СМИ писали об интересе к Ди Марии со стороны «Ювентуса».