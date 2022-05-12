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«Манчестер Сити» объявил о переходе Холанда

Дата публикации: 12-05-2022

На официальном сайте «Ман Сити» появилась информация о переходе Эрлинга Холанда.

«Горожанам» удалось договориться с «Боруссией» (Дортмунд) по трансферу норвежца. Форвард пополнит состав английской команды в июле этого года. Его дебют в «Сити» состоится в следующем сезоне. С «горожанами» Холанд подпишет 5-летнее соглашение. В Англии норвежец будет получать порядка 0,375 млн фунтов в неделю.

Ранее стало известно, что Холанд прошел медосмотр для «горожан» в Брюсселе.

В дортмундскую команду Эрлинг перебрался в 2020 году, подписав с клубом 4-летнее соглашение. В текущем сезоне в активе 21-летнего нападающего 29 игр за «Боруссию» (28 голов, 8 ассистов).

Transfermarkt.de оценивает Холанда в 150 млн евро.

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