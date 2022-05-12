Исполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша еврокубков

Дата публикации: 12-05-2022

В УЕФА приняли новую схему проведения еврокубковых турниров. Использовать ее начнут с сезона 24/25. Об этом сообщила пресс-служба организации.



В УЕФА решили использовать швейцарскую систему. Число команд в ЛЧ возрастет до 36. При этом клубные коэффициенты будут не единственным критерием для определения количества команд от страны в турнире. В расчет также будут приниматься результаты минувшего сезона. Для 2-х лучших стран выделят 2 дополнительных места в новом розыгрыше.



36 клубов составят единую таблицу, а будущих соперников определят с учетом рейтинговых мест. В 1/8 финала автоматически попадут 8 лучших команд. Остальные 16 клубов разыграют путевку в следующий раунд в дополнительной стадии турнира. Схожие нововведения ожидают Лигу Европы и Лигу конференций.