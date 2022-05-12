В «Истанбул Башакшехир» прокомментировали информацию об интересе к Агаларову

Дата публикации: 12-05-2022

Коскун Гульбахар, занимающий в «Истанбул Башакшехир» должность директора по связям с общественностью, дал комментарии относительно трансфера Гамида Агаларова, выступающего за «Уфу».



«Я в первый раз услышал данную новость от вас. Я не располагаю информацией, что услуги футболиста предложены нашей команде», – заявил Гульбахар в интервью Андрею Ирхе из «Чемпионата».



О возможном переезде Агаларова в Турцию написал ресурс «Metaratings». Источник сообщил, что услуги россиянина предложили «Истанбулу». В клубе взяли время на проработку данного варианта.



В текущем сезоне Агаларов идет на первом месте в списке бомбардиров РПЛ. В активе 21-летнего нападающего 18 голов и 1 ассист в 29 играх. Ценник на форварда равняется 4 000 000 евро («Transfermarkt»).