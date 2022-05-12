«Барселона» планирует активировать опцию выкупа защитника «Сельты»

Дата публикации: 12-05-2022

По информации Sport.es, «Барселона» намерена подписать Хавьера Галана, права на которого принадлежат «Сельте».



Источник уточняет, что каталонцы рассчитывают воспользоваться возможностью выкупа защитника за сумму в 18 млн евро. Трансфер предполагается оформить в летнее межсезонье. В «Барселоне» планируют использовать 27-летнего футболиста с левого края обороны, где «сине-гранатовым» нужен конкурент для Жорди Альбы.



У Галана испанская школа футбола. За «Сельту» он выступает с лета 2021 года. Прежним клубом Хавьера была «Уэска».



В сезоне 2021/2022 фулбек провел за «Сельту» 36 поединков, в которых отметился 3 ассистами. Рыночная стоимость Галана – 9 миллионов евро («Transfermarkt»).