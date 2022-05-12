«Бенфика» планирует подписать чемпиона мира 2014 года

Дата публикации: 12-05-2022

«A Bola» информирует, что «Бенфика» прорабатывает вариант с трансфером Марио Гетце.



В настоящий момент немецкий хавбек выступает за ПСВ, где его годовая зарплата равняется 2,5 млн евро. Именно финансовые условия личного контракта могут стать основной проблемой при оформлении перехода.



Гетце, являющийся воспитанником дортмундской «Боруссии», перебрался в ПСВ 2 года назад, подписав с клубом из Эйндховена соглашение до лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего футболиста 50 встреч за «красно-белых» (12 забитых мячей, 11 голевых передач). Рыночная стоимость Марио составляет 12 млн евро (Transfermarkt.de).



Напомним, именно гол Гетце позволил немецкой сборной завоевать золотые медали на ЧМ-2014.