Свернуть список

«Бенфика» планирует подписать чемпиона мира 2014 года

Дата публикации: 12-05-2022

«A Bola» информирует, что «Бенфика» прорабатывает вариант с трансфером Марио Гетце.

В настоящий момент немецкий хавбек выступает за ПСВ, где его годовая зарплата равняется 2,5 млн евро. Именно финансовые условия личного контракта могут стать основной проблемой при оформлении перехода.

Гетце, являющийся воспитанником дортмундской «Боруссии», перебрался в ПСВ 2 года назад, подписав с клубом из Эйндховена соглашение до лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего футболиста 50 встреч за «красно-белых» (12 забитых мячей, 11 голевых передач). Рыночная стоимость Марио составляет 12 млн евро (Transfermarkt.de).

Напомним, именно гол Гетце позволил немецкой сборной завоевать золотые медали на ЧМ-2014.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close