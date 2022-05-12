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Игрок «Шахтера» заинтересовал «Брентфорд», «Штутгарт», «Герту» и «Андерлехт»

Дата публикации: 12-05-2022

Крайний защитник донецкого «Шахтера» Маркиньос Сиприано, ныне выступающий за швейцарский «Сьон», может не вернуться в чемпионат Украины.

По информации «Diario AS», руководство «Сьона» намерено выкупить права на 23-летнего бразильского исполнителя за 1,5 млн евро.

При этом отмечается, что побороться за футболиста собираются еще несколько клубов, а именно «Брентфорд», «Герта», «Штутгарт» и «Андерлехт».

В текущей кампании Сиприано провел 31 матч, в котором отличился двумя ассистами.

Напомним, Маркиньос перебрался в «Шахтер» в 2018 году. В футболке «горняков» он сыграл 26 поединков, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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