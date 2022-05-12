«Арсенал» заинтересован в защитнике «Болонье»

Дата публикации: 12-05-2022

Лондонский «Арсенал» ищет игрока для замены Нуну Тавареша, который не оправдывает ожидания тренерского штаба и может отправиться в аренду.



Технический директор «канониров» Эду Гаспар вместе с Микелем Артетой обратил свое внимание на левого защитника «Болоньи» Аарона Хики.



Лондонцы готовы выложить за шотландца порядка 20 млн евро, о чем утверждает «Corriere do Bologna». Уже в ближайшие дни стороны начнут переговоры по трансферу.



Отметим, что фулбек «Арсенала» Такехиро Томиясу перебрался в команду из Северного Лондона именно из состояния лагеря «Болоньи» в 2021 году.



В текущем сезоне Хики провел 34 матча. В них он забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.