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«Арсенал» заинтересован в защитнике «Болонье»

Дата публикации: 12-05-2022

Лондонский «Арсенал» ищет игрока для замены Нуну Тавареша, который не оправдывает ожидания тренерского штаба и может отправиться в аренду.

Технический директор «канониров» Эду Гаспар вместе с Микелем Артетой обратил свое внимание на левого защитника «Болоньи» Аарона Хики.

Лондонцы готовы выложить за шотландца порядка 20 млн евро, о чем утверждает «Corriere do Bologna». Уже в ближайшие дни стороны начнут переговоры по трансферу.

Отметим, что фулбек «Арсенала» Такехиро Томиясу перебрался в команду из Северного Лондона именно из состояния лагеря «Болоньи» в 2021 году.

В текущем сезоне Хики провел 34 матча. В них он забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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