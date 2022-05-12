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Зиеш – приоритет для «Ювентуса» на лето

Дата публикации: 12-05-2022

«Ювентус» проявляет интерес к Хакиму Зиешу. Такая информация появилась на страницах «Calciomercato».

По сведениям источника, в шорт-листе туринского клуба находятся сразу несколько футболистам из «Челси», однако главной целью «бьянконери» является именно 29-летний марокканец.

В «Ювентусе» считают, что после смены владельца в «Челси» вести переговоры по Зиешу будет проще.

Полузащитник перешел в лондонский клуб из «Аякса» в июле 2020 года. Сумма сделки составила € 40 млн. Сегодня его стоимость оценивается в 32 000 000 евро.

В текущем сезоне Зиеш поучаствовал в 20 матчах английского первенства: на его счету 4 гола и 2 результативные передачи.

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