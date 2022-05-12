1xBet стал спонсором киберспортивной организации Team Spirit

Дата публикации: 12-05-2022

Букмекерская компания 1xBet подписала спонсорское соглашение с известной киберспортивной организацией Team Spirit. Сотрудничество ведущего букмекера с победителями The International 10, главного турнира по Dota 2, рассчитано на 3 года.

По условиям подписанного договора, 1xBet стал спонсором команд Team Spirit по двум дисциплинам — CS:GO и Dota 2. Так, в течение трех лет логотип букмекера будет красоваться на игровой форме этих коллективов, а также на сайте, в социальных сетях и в игровом офисе организации.

Кроме того, сотрудничество 1xBet и Team Spirit предусматривает ряд различных онлайн и офлайн-активностей. В частности, запланированы интересные промокампании, акции и конкурсы с ценными призами для фанатов киберспорта и не только. Также игроки организации порадуют поклонников появлениями в специальных интервью, фотосесcиях и видеоматериалах.

“Мы очень рады стать спонсором Team Spirit. Эта организация добилась впечатляющих успехов, но продолжает стремиться вверх — уверен, вместе мы покорим немало вершин. В рамках этого сотрудничества будет много всего интересного для фанатов киберспорта и не только. Не пропустите!”, — сказал представитель 1xBet.

В свою очередь, представитель Team Spirit дал следующий комментарий: “Для нас большая честь сотрудничать с таким известным брендом, как 1xBet. Главная цель нашей организации — выступать на максимально высоком уровне и конкурировать с лучшими клубами мира. Уверен, наш новый спонсор поможет нам в этом!”.

Об 1xBet

1xBet — международная букмекерская компания с более чем 14 годами опыта в индустрии. Клиенты бренда могут ставить на тысячи событий в более чем 60 видах спорта. Сайт и приложения компании доступны на более чем 60 языках.

Компания сотрудничает с известными киберспортивными организациями — ESL и MIBR. Также в портфеле партнерств 1xBet есть популярные спортивные клубы и организации, в частности — ФК “Барселона”, ФК “Лион”, итальянская Серия А, КАФ и другие. Компания неоднократно становилась номинантом и лауреатом престижных премий, среди которых — награды от IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards и другие.

О Team Spirit

Team Spirit — киберспортивная организация, основанная в 2015 году. На данный момент имеет составы по Dota 2, CS:GO и Hearthstone.

Несмотря на сравнительно молодой возраст, Team Spirit успели громко заявить о себе в киберспортивном мире. В частности, в 2021 году организация одержала победу на крупнейшем турнире по Dota 2 — The International 10.