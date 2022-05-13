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«Челси», «Милан», «МЮ» и «Барселона» следят за Нкунку

Дата публикации: 13-05-2022

Издание «L’Equipe» сообщает об интересе сразу нескольких европейских топ-клубов к Кристоферу Нкунку. Хавбек, принявший решение покинуть «Лейпциг» этим летом, привлек внимание «Барселоны», «Челси», «Милана» и «Ман Юнайтед».

Соглашение Нкунку с «красными быками» действует до лета 2024 года. В случае трансфера сумма компенсации за француза составит не меньше 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что Оливер Минтцлафф, являющийся гендиректором «РБ Лейпциг», намерен сохранить 24-летнего полузащитника в составе команды. «Быки» уже начали переговоры с футболистом о пролонгации сотрудничества.

В сезоне 2021/2022 в активе Нкунку 49 встреч за немецкую команду (34 забитых мяча, 19 ассистов).

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