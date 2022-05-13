«Лацио» нацелился на полузащитника «Ренна»
Дата публикации: 13-05-2022
«Лацио» продолжает искать усиление на трансферном рынке, которое зимой так и не получил Маурицио Сарри.
Одним из таких вариантов «орлы» видят вингера «Ренна» Бенжамена Буриго, о чем пишет издание «La Gazzetta dello Sport».
Стороны готовы начать переговоры в ближайшие недели, а сам футболист не прочь попробовать свои силы в чемпионате Италии. Кроме того, в услугах Буриго заинтересованы некоторые клубы Испании.
Буриго является выпускником академии «Ланса». Цвета «красно-черных» защищает с лета 2017 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего игрока 45 поединков за «Ренн», в которых он забил 10 мячей и отдал 15 ассистов.
Рыночная стоимость француза – 15 млн евро.