«Лацио» нацелился на полузащитника «Ренна»

Дата публикации: 13-05-2022

«Лацио» продолжает искать усиление на трансферном рынке, которое зимой так и не получил Маурицио Сарри.



Одним из таких вариантов «орлы» видят вингера «Ренна» Бенжамена Буриго, о чем пишет издание «La Gazzetta dello Sport».



Стороны готовы начать переговоры в ближайшие недели, а сам футболист не прочь попробовать свои силы в чемпионате Италии. Кроме того, в услугах Буриго заинтересованы некоторые клубы Испании.



Буриго является выпускником академии «Ланса». Цвета «красно-черных» защищает с лета 2017 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего игрока 45 поединков за «Ренн», в которых он забил 10 мячей и отдал 15 ассистов.



Рыночная стоимость француза – 15 млн евро.