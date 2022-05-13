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Агент Жезуса подтвердил переговоры форварда с «Арсеналом»

Дата публикации: 13-05-2022

Марсело Петтинати, работающий с Габриэлом Жезусом, рассказал о ситуации с возможным переходом нападающего в «Арсенал».

«Мы обсуждали с «Арсеналом» трансфер Габриэла Жезуса. Нам импонирует этот проект. Однако в услугах Габриэла заинтересованы еще 6 команд. Сам он сконцентрирован на заключительных встречах сезона за «Ман Сити». Увидим, что будет дальше», - публикует заявление Петтинати в своем «Twitter» Фабрицио Романо.

Ранее СМИ сообщили о возможном уходе Жезуса из лагеря «горожан» в связи с подписанием Эрлинга Холанда.

За английскую команду бразилец выступает с 2017 года. В текущем сезоне он провел за «Сити» 39 игр, отметившись 13 забитыми мячами и 12 результативными пасами. Его трудовой договор с клубом истекает летом 2023 года.

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