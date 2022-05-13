«Наполи» отказал «Ньюкаслу» в трансфере Осимхена

Дата публикации: 13-05-2022

По данным «Calciomercato», «Ньюкасл Юнайтед» пытался оформить переход Виктора Осимхена, но «Наполи», владеющий правами на центрфорварда, отказался его продавать. Источник уточняет, что итальянскую команду не устроил размер компенсации, предложенный англичанами за нигерийца.



Неаполитанцы готовы отпустить Осимхена, но хотят выручить с его продажи не менее 100 млн евро.



Нападающий перешел в «Наполи» осенью 2020 года, подписав с клубом договор до лета 2025 года. В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста 17 забитых мячей и 6 голевых пасов в 30 встречах во всех турнирах. Рыночный ценник на Виктора равняется 60 000 000 евро (информация с портала «Transfermarkt»).



В сборную Нигерии Осимхен вызывается с 2017 года.