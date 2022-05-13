Свернуть список

«Наполи» отказал «Ньюкаслу» в трансфере Осимхена

Дата публикации: 13-05-2022

По данным «Calciomercato», «Ньюкасл Юнайтед» пытался оформить переход Виктора Осимхена, но «Наполи», владеющий правами на центрфорварда, отказался его продавать. Источник уточняет, что итальянскую команду не устроил размер компенсации, предложенный англичанами за нигерийца.

Неаполитанцы готовы отпустить Осимхена, но хотят выручить с его продажи не менее 100 млн евро.

Нападающий перешел в «Наполи» осенью 2020 года, подписав с клубом договор до лета 2025 года. В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста 17 забитых мячей и 6 голевых пасов в 30 встречах во всех турнирах. Рыночный ценник на Виктора равняется 60 000 000 евро (информация с портала «Transfermarkt»).

В сборную Нигерии Осимхен вызывается с 2017 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close