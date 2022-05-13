Свернуть список

Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Лантратова

Дата публикации: 13-05-2022

«РБ Спорт» пишет, что «Зенит» претендует на вратаря «Химок». Петербуржцы оценивают трансфер Ильи Лантратова в 3,5 млн евро. Переход голкипера подмосковной команды может состояться в течение двух недель.

Лантратов воспитывался в школе белгородского «Салюта», но за основу клуба так и не сыграл. В 2014 году вратарь подписал контракт с «Локомотивом». К «Химкам» присоединился в 2019 году. Его трудовые отношения с подмосковной командой истекают в июне 2025 года.

В сезоне 2021/2022 на счету Ильи 29 поединков за «Химки» (10 игр без пропущенных голов). Рыночный ценник на 26-летнего стража ворот равняется 2 млн евро (Transfermarkt.de).

Ранее СМИ сообщили, что по окончании сезона первый номер «Зенита» Михаил Кержаков уйдет из команды.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close