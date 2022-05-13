Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Лантратова

Дата публикации: 13-05-2022

«РБ Спорт» пишет, что «Зенит» претендует на вратаря «Химок». Петербуржцы оценивают трансфер Ильи Лантратова в 3,5 млн евро. Переход голкипера подмосковной команды может состояться в течение двух недель.



Лантратов воспитывался в школе белгородского «Салюта», но за основу клуба так и не сыграл. В 2014 году вратарь подписал контракт с «Локомотивом». К «Химкам» присоединился в 2019 году. Его трудовые отношения с подмосковной командой истекают в июне 2025 года.



В сезоне 2021/2022 на счету Ильи 29 поединков за «Химки» (10 игр без пропущенных голов). Рыночный ценник на 26-летнего стража ворот равняется 2 млн евро (Transfermarkt.de).



Ранее СМИ сообщили, что по окончании сезона первый номер «Зенита» Михаил Кержаков уйдет из команды.