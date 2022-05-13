«Бавария» определилась с двумя кандидатами на замену Гнабри

Дата публикации: 13-05-2022

«Бавария» нашла 2 футболистов, которые могут заменить Сержа Гнабри. Информацией поделился ресурс «Sport1».



Мюнхенцы рассчитывают договориться с полузащитником о продлении контракта, истекающего в следующем году. Если переподписать договор с Гнабри не получится, то «Бавария» попытается заполучить Антони из «Аякса» или Кристофера Нкунку, защищающего цвета «Лейпцига».



Соглашение Антони с амстердамской командой действует до лета 2025 года. В сезоне 21/22 в его активе 12 голов и 10 ассистов в 33 играх за «Аякс». Ценник на бразильца равняется 35 млн евро (Transfermarkt.de).



Нкунку связан контрактом с «РБ Лейпциг» до июня 2024 года. С начала сезона он провел за «быков» 49 матчей (34 гола, 19 ассистов). Transfermarkt.de оценивает француза в 65 млн евро.