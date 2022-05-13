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Мазрауи подписал контракт с «Баварией»

Дата публикации: 13-05-2022

Защитник амстердамского «Аякса» и сборной Марокко Нусаир Мазрауи стал игроком мюнхенской «Баварии». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, футболист уже подписал контракт с немецким грандом и прошел медосмотр.

На его окончательное решение принять предложение «Баварии» повлияли звонки главного тренера Юлиана Нагельсманна и исполнительного директора Оливера Кана.

К новой команде Нусаир присоединиться летом в статусе свободного агента. В настоящее время игрок намерен помочь «Аяксу» выиграть чемпионат Нидерландов.

Также Романо сообщает, что следующим трансфером «Баварии» станет еще один игрок «Аякса» Райан Гравенберх.

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