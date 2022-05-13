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Стало известно, когда «Милан» подпишет контракт с Ориги

Дата публикации: 13-05-2022

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги с большой долей вероятности перейдет в «Милан».

Футболист подпишет соглашение с «россонери» после финала Лиги чемпионов, в котором «красные» встретятся с мадридским «Реалом». Об этом утверждает «Tuttosport».

Ориги станет игроком «Милана» на ближайшие четыре года, а также будет получать 4 млн евро заработной платы включая бонусы.

Отмечается, что на бельгийца зимой выходили некоторые представители АПЛ, в том числе «Ньюкасл», однако форвард отказал всем из-за обещания Стефано Пиоли.

В текущем сезоне Ориги сыграл в 17 матчах за «Ливерпуль», в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

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