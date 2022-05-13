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Нерес находится в шаге от перехода в «Бенфику»

Дата публикации: 13-05-2022

«Бенфика» продолжает вести переговоры с донецким «Шахтером» по трансферу Давида Нереса и близка к закрытию соглашения, сообщает «Goal».

По данным источника, «орлы» заплатят «горнякам» 15 млн евро, из которых 12 млн останутся у представителей Португалии в качестве долга за трансфер Педриньо. Сделка будет оформлена летом сразу после открытия трансферного окна.

Отметим, что зимой «Шахтер» выложил за Нереса именно 12 000 000 евро. Таким образом, донецкий клуб смог заработать на футболисте, так и не сыгравшем за команду в официальных матчах.

Transfermarlt.de оценивает 25-летнего бразильского вингера в € 20 миллионов.

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